На Северо-Западе чаще всего покупают лекарства при появлении симптомов болезни

Цифровая экосистема МТС совместно с МТС AdTech провела исследование об отношении россиян к лекарственным препаратам и причинам покупки препаратов. Большинство опрошенных на Северо-Западе приобретают лекарства сразу при появлении симптомов недугов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Центра аналитики и исследований МТС AdTech, 35% опрошенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других северо-западных регионах покупают лекарства при появлении симптомов, четверть горожан (25%) делают это по назначению врача. Чуть меньше одной пятой респондентов (17%) регулярно пополняют домашнюю аптечку. 11% жителей, принявших участие в опросе, признались, что приобретают лекарства от хронических заболеваний, а 10% — для профилактики.

В ходе исследования выяснилось, что 77% россиян покупают лекарственные препараты онлайн с самовывозом или доставкой, при этом 56% из них заказывают онлайн с самовывозом в аптеках, что подтверждает тренд на увеличение доли интернет-заказов на лекарственные препараты. Покупкой медикаментов через маркетплейсы пользуется 17% россиян. Северо-Западный регион занял четвертое место по доле покупок лекарств через маркетплейсы (10%). Этот формат наиболее востребован в Центральном федеральном, Поволжском и Южном округах.

Авторы опроса добавляют, что чаще всего лекарственные препараты россияне приобретают в течение месяца (60%), при этом каждый третий респондент в стране покупает лекарства по необходимости.

В основном соотечественники предпочитают покупать лекарства без назначения врача, так делают 88% респондентов. Из них 37% опрошенных покупают препараты, которыми пользуются постоянно, 27% — любые нерецептурные. На рекомендации провизора опираются лишь 12% участников опроса, еще столько же слушают рекомендации друзей и родственников. Средний чек в месяц на лекарственные препараты у 86% россиян не превышает три тыс. руб.

«Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий. Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. Это говорит о том, что отечественным фармкомпаниям можно строить свои рекламные сообщения в том числе с акцентом на этот факт. С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения. Например, на обезличенных данных партнеров Магнит Аптека и ОФД можно таргетировать рекламу на потребителей, которые покупают те или иные лекарственные препараты», — сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Методология исследования

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил две тыс. россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в марте 2025 г.