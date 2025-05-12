Названы компании-лидеры по переходу на российские сервисы видеосвязи

Активнее всего отечественные решения подключают вузы и частные онлайн-школы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По данным сервиса коммуникаций «Контур.Толк», образовательные учреждения лидируют среди всех отраслей по числу подключений. На сферу образования приходится 22,5% от общего количества внедрений.

Второе место в рейтинге занимают компании из ИТ-сектора и связи, на их долю приходится 14,6% подключений. Замыкает тройку сфера бизнес-услуг, включающая консалтинговые компании, — 8,58%. Три этих отрасли сохраняют позиции на протяжении двух лет, демонстрируя устойчивый интерес к цифровой трансформации.

Наращивают долю компании из строительного (с 4,22% до 4,43%) и финансового секторов (с 3,59% до 3,99%). Кроме этого, в топ-10 входят наука (5,75%), государственный сектор (5,16%), торговля непродовольственными товарами (3,82%), здравоохранение (3,56%) и культура (3,23%).

Также в ходе исследования аналитики проанализировали динамику созвонов, начиная с апреля 2024 г. по апрель 2025 г. За этот период работающие россияне провели 26 млн встреч.

Среди регионов России, активнее всего пользующихся сервисами коммуникаций, лидирует Москва. Специалисты компаний в среднем проводят 1127 встреч ежемесячно. Сотрудники организаций из Республики Татарстан — на втором месте по этому показателю, они организуют 829 деловых конференций. В топ-3 также вошли компании Пермского края, где в среднем проходит 558 совещаний по видеосвязи.

Самые загруженные будни — тоже у специалистов из Москвы. Жители столицы — лидеры по количеству ежедневных созвонов, они проводят в среднем 41 встречу в день. Работающие жители Татарстана участвуют в 30 созвонах ежедневно — это второй показатель в стране. Активно ведут переговоры и сотрудники компаний из Пермского края, они организуют 21 онлайн-встречу в день.

По данным «Контур.Толка», за 2024 г. количество уникальных пользователей сервиса выросло в три раза. Ежемесячно «Толком» пользуются более 1,5 млн человек.

«Контур.Толк» входит в экосистему для бизнеса «Контур». Сервис объединяет видеовстречи, чаты, интерактивные доски и решение для переговорных. Развиваются возможности на базе ИИ, в 2025 г. в «Толке» появилось автоматическое резюме. Сервис сам подводит итоги созвона: нейросеть составляет краткий пересказ разговора, пользователю достаточно лишь включить запись встречи. Летом 2025 г. команда «Толка» готовится выпустить обновление собственной вебинарной платформы.