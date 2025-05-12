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«Руцентр»: стоимость доменов в зоне .рф достигает 4,5 миллиона рублей

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» в честь 15-летия зоны .рф анонсирует ключевые направления развития первичного и вторичного рынка кириллической национальной доменной зоны России.

Домен .рф позволяет полностью представить адрес сайта на русском языке, делая его интуитивно понятным и легко запоминаемым. По этой причине 42% доменов в зоне .рф сегодня используются для размещения полноценных сайтов, а 15% — в качестве средства переадресации на главные домены компаний в зоне .ru и в других доменных зонах. Домен .рф используется компаниями, в доменном портфеле которых насчитывается в среднем четыре таких домена. ИТ, телеком и ритейл — наиболее популярные отрасли, для которых бизнес регистрирует домены в российской кириллической зоне. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В магазине доменов «Руцентра» (то есть на витрине для продажи доменов, уже имеющих администратора, а не регистрируемых с нуля) за все время существования кириллической зоны было продано 1 667 доменов .рф. Максимальная сумма сделки составила 4 550 000 руб., а средний чек на вторичном рынке — 64 977 руб. Всего в «Руцентре», по состоянию на апрель 2025 года, обслуживается 175 095 доменов в зоне. рф, преимущественно принадлежащих среднему и крупному бизнесу.

Доменная зона .рф остается самой крупной среди интернационализованных (доменные имена, которые содержат символы национальных алфавитов) с показателем свыше 760 тыс. имен, тогда как во второй по популярности зоне в этом сегменте — китайской — насчитывается 167 тыс. имен.

.РФ — не единственная зона на кириллице в России. Активное развитие зоны .рф стало толчком для создания и роста других зон — .москва, .рус, .онлайн, .дети, .спб.рф. Так, доменная зона Санкт-Петербурга второго уровня .спб.рф., о запуске открытой регистрации в которой «Руцентр» объявил менее года назад, продемонстрировала уверенный рост: сейчас в зоне насчитывается более 1,7 тыс. активных доменов.

«За 15 лет домен .рф по праву завоевал доверие — знакомый, читаемый и понятный веб-адрес. Российские компании стремятся быть более узнаваемыми у аудитории и поддерживать с ней лояльные отношения, регистрируя и покупая запоминающиеся домены на кириллице. Такие доменные имена становятся важными онлайн-активами бизнеса, в особенности на фоне продолжающегося тренда на импортозамещение и локализацию брендов», — сказала Марина Брик, директор по продукту доменного бизнеса «Руцентра».

Доменная зона .рф появилась в 2010 г. в качестве первой в мире кириллической зоны. Приоритетная регистрация для владельцев товарных знаков стартовала 12 мая 2010 г. В этот же день заработали первые сайты в зоне — президент.рф и правительство.рф. А 11 ноября 2010 г. регистрация доменов стала доступна для всех желающих.

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