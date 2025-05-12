СДЭК начнет доставлять товары клиентам Wildberries

Компания РВБ (Wildberries & Russ) подключила международного оператора экспресс-доставки СДЭК к моделям продаж «Витрина» и «Витрина экспресс» (DBS – доставка силами продавца). Это решение предоставит продавцам новый вариант по доставке товара напрямую покупателю, используя собственную логистику. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Кроме того, интеграция со СДЭК даст возможность продавцам автоматизировать ключевые этапы доставки. Селлерам платформы будет доступно автоматическое формирование накладных по заказам с Wildberries и синхронизация статусов заказов между системами.

«Сотрудничество со СДЭК — это еще один шаг к созданию удобной и технологичной среды для продавцов маркетплейса. Кроме того, в партнерстве со СДЭК мы сможем открыть канал электронной торговли для калининградских продавцов по моделям «Витрина» и «Витрина экспресс»: СДЭК примет товар в Калининградской области и сам доставит его покупателю в любую точку России. Такая модель позволит увеличить количество товаров от калининградских производителей на цифровых платформах, сократит время доставки и повысить качество сервиса для покупателей», — сказала Елизавета Шлеин, руководитель направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries и Russ.

DBS особенно актуален для продавцов, которые хотят отказаться от хранения товара на складах маркетплейса и самостоятельно выстраивать бизнес-процессы, включая упаковку и курьерскую доставку. Она предоставляет возможность оставлять маркетплейс только как витрину для продаж, а все остальные операции решать независимо, что дает продавцам больше гибкости и контроля.

«Для многих селлеров DBS — это возможность выстраивать более гибкую модель работы с маркетплейсами. Мы предлагаем простое и эффективное решение, с которым продавцы смогут выстроить собственную логистику, сохранив контроль над сервисом и издержками», — сказал Артем Новиков, директор департамента информационных технологий СДЭК.

Для подключения доставки DBS от СДЭК продавцу Wildberries будет достаточно зарегистрироваться в личном кабинете СДЭК как юридическое лицо и следовать инструкции.