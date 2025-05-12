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Целинное в Хакасии теперь с оптикой: «Ростелеком» завершил обновление сети

«Ростелеком» завершил техническую реновацию в селе Целинное Ширинского района Республики Хакасия, переключив абонентов с медных линий связи на оптические. Это обеспечило более надежное и качественное подключение к интернету. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Благодаря этому жители могут пользоваться услугами и сервисами, требующими высокой скорости передачи данных. Среди них — IP-телефония, интерактивное телевидение и потоковое видео в формате 4K и 8K, доступ к облачным платформам, видеоконференциям и онлайн-играм.

Виктор Шушерин, директор сервисного центра «Ростелекома» в Абакане: «Проект потребовал от наших специалистов значительных усилий. На полное переподключение абонентов ушло около полугода. Это еще один шаг в цифровом развитии Хакасии. Мы стремимся предоставить клиентам технологии, которые расширяют возможности как для развития предпринимательства, так и для домашнего использования».

Татьяна Морозова, глава Целинного сельсовета:«Приход современных технологий в село, где проживают чуть более тысячи человек, имеет огромное значение. Жители теперь смогут пользоваться онлайн-сервисами. Особенно это важно для молодежи, которая стремится ко всему новому. Кроме того, мы наблюдаем позитивные перемены в благоустройстве территории: “Ростелеком” убирает с улиц деревянные опоры, на которых ранее размещался медный кабель».

Более 200 опор, которые не пригодны к использованию, провайдер демонтирует к концу мая 2025 г. Новые каналы связи построены на бетонных столбах, что дополнительно обеспечивает их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

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