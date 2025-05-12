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В Ozon есть свой сленг: какие выражения используют сотрудники склада

Сотрудники складов Ozon используют собственный профессиональный сленг. Глоссарий насчитывает более 100 слов, которые работники используют по всей России. И этот мини-словарь продолжает пополняться, а новые и интересные выражения надолго остаются в употреблении среди сотрудников маркетплейса и выходят за пределы склада. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Словарь профессионализмов охватывает различные аспекты работы на складе: от оборудования до действий персонала. Он включает в себя существительные, глаголы и даже аббревиатуры, используемые сотрудниками на ежедневной основе.

Например, товар «пикают», то есть, сканируют, «застрейчивают» — обматывают пленкой, а если нужно переместить один товар с одного склада на другой — «оформляют репку» (от английского слова replacement – замена).

Сотрудники пользуются «пикалкой» — сканером, и «пистолетом» — аппликатором для наклеивания штрих-кода. А разгружают и отгружают товары при помощи «рохли» — гидравлической тележки и «дебаркадера» — выдвижного разгрузочно-погрузочного места для товара.

Также в числе популярных профессионализмов: «Потеряшки» — виртуальные ячейки на складах; «Грядка» — ряд на складе, где расположены товары; «Пипио» — сокращенное выражение «план прироста и отсева»; «Аяйка» — штрих-код Scan It, сокращение от ii и многие другие.

Эти специфические слова стали неотъемлемой частью профессиональной культуры и получили распространение далеко за пределами самого Ozon. Использование такого сленга облегчает коммуникацию между коллегами, позволяет быстрее ориентироваться в рабочих процессах и помогает новым сотрудникам лучше адаптироваться в новом коллективе. А ознакомиться «из первых рук» с интересными историями про работу на складе и услышать, как применяют сленг профессионалы, можно в подкасте для сотрудников Ozon Fulfillment «Все сложилось».

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