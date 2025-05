Welcome 24 объявляет о планах выхода на IPO в 2030 году

Welcome 24, быстрорастущая агентская платформа в сфере недвижимости, официально заявляет о планах по выходу на IPO к 2030 г. Компания работает по уникальной модели: каждый агент — это не просто сотрудник, а совладелец компании. В будущем акции Welcome 24 будут доступны для торгов на открытом рынке, и каждый партнер компании получит шанс капитализировать свой вклад. Об этом CNews сообщили представители Welcome 24.

Михаил Клименков, генеральный директор Welcome 24: «Мы строим не классическую агентскую сеть, а бизнес нового поколения. У нас нет офисов, нет начальников, нет потолка по доходу. Российский рынок агентов — фрагментированный и недостаточно цифровизированный. На нем работает более 100 тыс. агентов. Welcome 24 ставит целью занять лидирующие 10% доли за счет платформенной экономики, уникального value proposition и масштабируемости модели».