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На портале госуслуг Подмосковья изменили перечень приаэродромных зон

На региональном портале оптимизировали услугу для застройщиков, которые планируют возводить объекты на приаэродромных территориях. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря оптимизации услуги оформить санитарно-эпидемиологическое заключение для строительства в приаэродромной зоне стало удобнее. Так, в рамках сервиса предпроверки мы обновили перечень таких территорий. Теперь туда входят аэродромы Клин, Кубинка, Луховицы, Раменское, Ступино и Чкаловский», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Заключение Управления Роспотребнадзора по Московской области необходимо оформлять, если планируется строительство объектов в приаэродромной зоне. Подавать заявление следует на региональном портале. Услуга «Выдача санитарно-эпидемиологических заключений в рамках реализации положений ФЗ» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Оформление земельных участков». После авторизации на портале нужно заполнить онлайн-форму, приложить экспертное заключение о соответствии стройки санитарно-эпидемиологическим требованиям и направить заявление на рассмотрение.

Ответ поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

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