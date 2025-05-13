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В мобильном кабинете «VK Рекламы» появилась статистика по геометкам

Пользователям мобильной версии «VK Рекламы» стало доступно отслеживание статистики таргетинга по геометкам. Теперь информацию можно будет быстро и удобно посмотреть в смартфоне, сделав всего пару кликов.

При переходе в статистику по объявлению в мобильной версии кабинета в разделе «География», если тип геотаргетинга был настроен по геометкам, рекламодателям будет отображаться карта и список со статистикой по каждой точке. Ранее функция была доступна только в десктопной версии кабинета «VK Рекламы».

Так как в мобильной версии нет иерархии кампания-группа-объявление, пользователь увидит статистику только по выбранному объявлению, где будет отражаться один из двух видов таргетинга: геометки или регионы.

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