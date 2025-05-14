К майским праздникам в населенных пунктах Татарстана ускорили мобильный интернет до трех раз

Оператор «Летай» укрепил радиопокрытие к праздникам, чтобы обеспечить абонентов стабильным мобильным интернетом во время длинных выходных за городом. Благодаря модернизации и строительству 22 базовых станций (БС) в апреле соединение улучшилось в 18 населенных пунктах Татарстана. Так, скорость передачи данных повысилась в три раза в зоне Пристанского леса на окраине Чистополя, до двух раз в Алексеевском, Камском Устье и Тюлячах, в полтора раза в Тетюшах и Аксубаево, где также зафиксировали рост трафика на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

После расширения покрытия LTE качество голосового и пакетного трафика повысилось для абонентов села Ильбухтино и близлежащих СНТ в Тукаевском районе. Звонки в мессенджерах без задержек проходят и для дачников зеленодольского Васильево, а также соседних поселков Волжские Зори, Березка и др. Новые площадки появились в селах Мари-Буляр (Муслюмовский район) и Хансверкино (Бавлинский район). Для кукморцев связь улучшилась сразу в четырех населенных пунктах: Туембаше, Челнах, Балыклы и Олуязе.

В Казани мобильный интернет ускорился в 2,5 раза для студентов общежития КФУ на ул. Пушкина. Теперь учащиеся смотрят видеоконтент в высоком разрешении для подготовки к занятиям и слушают музыку в стримингах благодаря стабильному сигналу. В столице также построили БС рядом с ЖК «Атмосфера», который продолжает застраиваться и привлекать новых жильцов.

У челнинских абонентов «Летай» из 8 и 10 комплексов скорость передачи данных увеличилась в два раза. В этой зоне находятся поликлиники, колледж искусств, средняя школа № 12, почта, кафе и торговые центры. А для нижнекамцев покрытие улучшилось в 28 и 29 микрорайонах.