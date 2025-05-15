Аналитика Bronevik.com: спрос на туристическое жилье в России в майские праздники вырос на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, подвела итоги бронирования туристического жилья в России на майские праздники 2025 г. Согласно исследованию, количество поездок по стране в этот период увеличилось на 35% год к году. Наибольший прирост спроса продемонстрировали горные курорты и города с богатым историческим и архитектурным наследием. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Лидером по темпам роста бронирований стал Архыз (Карачаево-Черкесия), где число заказов увеличилось на 119% по сравнению с прошлыми майскими праздниками. Этот поселок, расположенный вблизи одноименного горного курорта, в теплый сезон привлекает туристов живописной природой, мягким климатом и разнообразием возможностей для активного отдыха.

На втором месте – Красная Поляна, где количество бронирований удвоилось (+103%). Благодаря развитой инфраструктуре, горный кластер Сочи остается востребованным туристическим направлением вне зависимости от сезона. Третью позицию занял Великий Новгород (+84%), привлекающий путешественников богатым историческим наследием, насыщенной событийной программой и удобной транспортной доступностью из Москвы и Санкт-Петербурга.

Топ-10 туристических направлений по приросту бронирований на майские праздники в 2025 году (год к году)

Лидерами по количеству бронирований на майские праздники стали Москва (11% от всех заказов по России), Санкт-Петербург (9%) и Казань (4%). Чаще всего путешественники выбирали размещение в отелях (70% всех заказов), апартаментах (9%) и гостевых домах (6%). Средняя продолжительность проживания в поездках на майские праздники составила два дня.