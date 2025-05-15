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«Авито Реклама» и «Авито Работа»: более трети жителей России задумываются о смене профессии

Аналитики «Авито Работы» и «Авито Реклам»ы провели опрос среди 7,5 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, как респонденты относятся к возможностям смены профессии. По результатам исследования, порядка трети опрошенных рассматривают подобные опции, а самым популярным направлением профессиональной переподготовки стала сфера ИT. Одним из каналов информации об обучающих курсах стала онлайн-реклама, на сайтах с объявлениями и маркетплейсами — в том числе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

36% работающих россиян рассказали, что задумываются о смене профессии — при этом только 13% уверены в этом намерении. Чаще других о готовности изменить карьерную траекторию заявляла молодежь 18-24 (17%) и 25-34 лет (18%).

Среди представителей различных профессий в ходе опроса желание найти новую специальность чаще всего выражали представители обслуживающего персонала в общепите (55%), работники складов (49%), сотрудники металлообрабатывающих и отделочных цехов (47%), а также россияне, задействованные в розничной торговле (47%) и специалисты служб поддержки (45%).

Напротив, в топ сфер, где специалисты не рассматривают возможности для перехода, вошли: дизайнеры и проектировщики (72% выбрали «нет» или «скорее нет» на вопрос о желании сменить профессию), ИT-специалисты (69%), старший медперсонал (69%), работники автосервисов (63%), мастера по ремонту техники (57%), сотрудники сферы культуры и искусства (56%), работники образования (56%), сотрудники салонов красоты (56%), а также специалисты финансов, логистики и HR (56%).

Основная мотивация для смены карьерного пути — желание зарабатывать больше. Об этом сообщили 49% опрошенных жителей России. Почти треть (28%) респондентов хотят обрести новую профессию, чтобы сменить график или формат работы. Около четверти (24%) россиян ответили, что не видят перспектив для карьерного развития в выбранной ранее сфере — столько же рассказали, что текущая профессия стала приносить им меньше удовольствия или интереса. Наконец, в топ-5 причин для перехода в новую индустрию вошло желание респондентов изучать новое, развиваться в разных направлениях и растить общую экспертизу: такой ответ выбрали 20% опрошенных.

Эксперты узнали, какие факторы и ресурсы требуются работающим россиянам, чтобы принять финальное решение и перейти на новую ступень карьеры. Для большинства (36%) респондентов ключевую роль играют внешние условия: финансовая подушка, поддержка близких и свободное время. Столько же (36%) опрошенных отметили, что нуждаются в психологической готовности, чтобы сделать следующий шаг — им важно быть уверенными в собственных силах и преодолеть страх перемен. Около трети (32%) сказали, что им требуется пройти обучающие курсы по новой специальности, а 30% хотят получить практический опыт работы — например, пройти стажировку или выполнить первый проект на фрилансе.

Самые популярные направления, которые хотели бы выбрать россияне для профессиональной переквалификации, во многом совпадают с топом сфер, где сотрудники наиболее удовлетворены своей текущей специальностью. В ходе опроса наиболее привлекательной оказалась профессия ИT-специалиста: ее отметили 27% респондентов. Ещё по 16% рассматривают возможности для обучения работе в сегменте финансов, логистики и HR, а также — по административным должностям. Дизайн и проектирование в качестве направления для переобучения интересует 15% опрошенных, а сферу маркетинга, рекламы и PR выбрали 12%.

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