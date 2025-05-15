Число авторов в «VK Видео» выросло на 90%

С августа 2024 г. по апрель 2025 г. общее количество новых авторов «VK Видео» выросло на 69,7 тыс. и достигло 147 тыс. Общее количество просмотров авторских видео выросло в 2,5 раза, время смотрения увеличилось в 4,3 раза. Об этом CNews сообщили представители VK.

Среди авторов, активно развивающих свои каналы в «VK Видео»: Влад Бумага А4, Double Bubble / Дабл Бабл, Луномосик, Kuplinov, Like Nastya, Аришнев, Глент, Ильдар Автоподбор, Дмитрий Goblin Пучков, Сергей Минаев.