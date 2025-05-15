МТС Web Services запустила продажи NoСode платформы для командной работы и создания приложений

МТС Web Services (MWS), входит в цифровую экосистему МТС, сообщает о запуске на внешний рынок MWS Tables — В2В-платформы для командной работы и оперативного создания приложений без кода на основе таблиц. Сервис со множеством сценариев использования позволяет повысить эффективность управления данными и улучшить автоматизацию бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователи MWS Tables могут создавать персональные пространства, электронные таблицы, дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие структуры, а также настраивать оповещения и анализировать данные. Платформа поддерживает интеграцию с CRM, ERP и прочими системами через встроенный API.

Внутренний текстовый редактор «Страницы» позволяет совместно с коллегами создавать и редактировать тексты, добавлять разметку. Клиенты также могут собрать персональную коллекцию из 100 шаблонов, применять их в разных рабочих пространствах и делиться своими разработками с другими пользователями на специальном маркетплейсе. А с помощью конструктора правил для форм можно настраивать условия показа и скрытия элементов, управлять доступом к редактированию и выстраивать логические цепочки для полей.

Платформа MWS Tables может быть развернута как на инфраструктуре клиента, так и в частном облаке от MWS. Запуск SaaS-решения для широкого круга пользователей ожидается летом 2025 г.

«MWS Tables - полноценная экосистема для работы с данными, которая позволяет отказаться от разрозненных решений в пользу единого сервиса. На нашей платформе всего в несколько кликов можно создать из обычной таблицы новый инструмент как для небольшой команды, так и для целой корпорации. В эффективности многочисленных сценариев использования MWS Tables убедились десятки тысяч наших сотрудников и сотни участников бета-тестирования, поэтому теперь мы готовы представить полноценный продукт внешнему рынку», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.