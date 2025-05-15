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Объем продаж в интернет-торговле на неделе с 5 по 11 мая 2025 г. снизился в два раза

В неделю с 5 по 11 мая 2025 г. сумма продаж в интернет-торговле снизился в два раза относительно предыдущей недели. По данным аналитиков «Атол Онлайн», объем онлайн-продаж по основным категориям во вторую праздничную неделю составила 11,1 млрд. При этом количество выбитых чеков снизилось сразу в 2,3 раза относительно показателей 28 апреля – 4 мая 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Атол»

Больше других — в 2,5 раза — снизилась сумма продаж в категории «Канцелярские товары». Также значительное изменение наблюдалось в категориях «Обувь» — в 2,4 раза, «Электроника», «Дом и сад», «Красота и гигиена» — в 2,3 раза.

Наибольшее падение количества продаж зафиксировано в категории «Обувь», сократились в 2,5 раза. Количество проданных товаров в категориях «Канцелярские товары» и «Одежда» снизилось в 2,4 раза, а «Дом и сад» и «Красота и гигиена» — 2,3 раза.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж «Атол Онлайн» за 28 апреля – 11 мая 2025 г.

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