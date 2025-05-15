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«Первый Бит» разработал интернет-магазин для продажи атрибутики ФК «Торпедо»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» разработал и запустил в работу интернет-магазин для продажи атрибутики футбольного клуба «Торпедо». В связи с возрастающей популярностью бренда, руководство ФК «Торпедо» приняло решение создать собственный интернет-магазин. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Специалисты «Первого Бита» предложили нам запустить сайт на базе готового решения «Аспро.Максимум». После того как мы выбрали наиболее подходящий шаблон, команда интегратора согласовала с нами функциональные требования по настройке шаблона и приступила к кастомизации интернет-магазина», – сказал президент ФК «Торпедо» Денис Маслов.

В процессе работы над сайтом команда «Первого Бита» настроила каталог товаров, добавила фильтры и категории, а также разработала по три баннера для главной страницы сайта и аукционных мероприятий. Далее специалисты интегрировали сайт с системами доставки, в частности СДЭК, и подключили возможность онлайн-оплаты. У клиентов появилась возможность выбирать удобный способ доставки и оплачивать заказы прямо на сайте.

«В рамках данной задачи наши специалисты настроили три аукционных механики с использованием штатных возможностей «1С-Битрикс». Это позволило создать динамичный контент для онлайн-магазина и привлечь новых покупателей выгодными условиями», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Ростове-на-Дону Андрей Тарлавин.

Таким образом, ФК «Торпедо» получил готовый интернет-магазин на базе «1С-Битрикс», позволяющий продавать атрибутику клуба фанатам со всей страны. Интегратор «Первый Бит» реализовал все заявленные задачи качественно и строго в указанные сроки, заказчик остался доволен результатом.

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