В «Яндекс Картах» появились 3D-модели станций метро Москвы
В честь 90-летия Московского метрополитена «Яндекс Карты» создали детальные 3D-модели станций метро. Трехмерные наземные вестибюли помогут пользователям быстрее найти нужный вход в метро и осмотреться при выходе, а также станут дополнительными ориентирами на карте города во время прогулок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».
Трехмерными стали 19 наземных вестибюлей метрополитена. Среди них — 12 объектов культурного наследия, а также важные транспортные узлы и новые станции в разных частях города. Теперь в 3D можно увидеть «Новокузнецкую», «Кропоткинскую», «Новослободскую», «Смоленскую», «Парк культуры», «Красные Ворота», «Красносельскую», «Таганскую», «Арбатскую», «Комсомольскую», «Чистые пруды», «Спортивную», «Динамо», «Кленовый бульвар», «Пыхтино», «Терехово», «Физтех», «Орехово», «Тропарево».
На моделях детально проработаны небольшие элементы, которые помогут сориентироваться: вывески с названиями станций, фирменные буквы М и другие отличительные детали, важные для узнаваемого образа. Например, станция «Парк культуры» украшена барельефом, а на фасаде вестибюля станции «Арбатская» располагается историческая надпись «МЕТРО». Также для удобства у всех станций пронумерованы выходы.
Чтобы рассмотреть трехмерную модель вестибюля со всех сторон, в веб-версии «Карт» достаточно нажать кнопку 3D. В мобильном приложении нужно провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона.
В будущем в «Картах» также могут появиться 3D-модели других объектов транспортной инфраструктуры города, например вокзалов и аэропортов.