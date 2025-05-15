В «Яндекс Картах» появились 3D-модели станций метро Москвы

В честь 90-летия Московского метрополитена «Яндекс Карты» создали детальные 3D-модели станций метро. Трехмерные наземные вестибюли помогут пользователям быстрее найти нужный вход в метро и осмотреться при выходе, а также станут дополнительными ориентирами на карте города во время прогулок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Трехмерными стали 19 наземных вестибюлей метрополитена. Среди них — 12 объектов культурного наследия, а также важные транспортные узлы и новые станции в разных частях города. Теперь в 3D можно увидеть «Новокузнецкую», «Кропоткинскую», «Новослободскую», «Смоленскую», «Парк культуры», «Красные Ворота», «Красносельскую», «Таганскую», «Арбатскую», «Комсомольскую», «Чистые пруды», «Спортивную», «Динамо», «Кленовый бульвар», «Пыхтино», «Терехово», «Физтех», «Орехово», «Тропарево».

Яндекс В «Яндекс Картах» появились 3D-модели станций метро Москвы

На моделях детально проработаны небольшие элементы, которые помогут сориентироваться: вывески с названиями станций, фирменные буквы М и другие отличительные детали, важные для узнаваемого образа. Например, станция «Парк культуры» украшена барельефом, а на фасаде вестибюля станции «Арбатская» располагается историческая надпись «МЕТРО». Также для удобства у всех станций пронумерованы выходы.

Чтобы рассмотреть трехмерную модель вестибюля со всех сторон, в веб-версии «Карт» достаточно нажать кнопку 3D. В мобильном приложении нужно провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона.

В будущем в «Картах» также могут появиться 3D-модели других объектов транспортной инфраструктуры города, например вокзалов и аэропортов.