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Wildberries начала тестировать услугу «Приоритетный заказ»

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) запустила тестирование новой услуги для клиентов — «Приоритетный заказ», которая позволяет ускорить внутреннюю обработку заказа. Нововведение направлено на повышение уровня клиентского сервиса и комфорта при совершении покупок на платформе. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

При оформлении своего заказа клиенту предоставляется возможность добровольно выбрать услугу «Приоритетный заказ». После поступления заказа в нашу систему он будет обрабатываться вне общей очереди: заявка на сборку для последующей загрузки товара с места хранения будет передана в работу в приоритетном порядке и отправлена далее по стандартному пути до ПВЗ, что в конечном счете поможет ускорить доставку до клиента.

При этом на итоговый срок доставки все еще продолжат влиять такие факторы, как, например, расстояние транспортировки до клиента и особенности товара (например, габариты и хрупкость).

Стоимость услуги составит 39 руб. на один оформленный заказ. Сейчас она доступна для части пользователей приложения и сайта Wildberries. По результатам теста компания будет решать о ее дальнейшем масштабировании на всех клиентов.

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