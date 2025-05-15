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Wildberries представила обновление «Виртуальной фотостудии» для продавцов

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) обновила сервис «Виртуальная фотостудия» и начала тестировать в ней новые возможности нейросетей. Теперь продавцы смогут заменить модель и фон на фотографии на виртуальные аналоги, созданные генеративными нейросетями. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Обновленный сервис будет полезным и удобным в случае, если исходная фотография не соответствует концепции товарной карточки — например, фон выглядит слишком блеклым или, напротив, перегруженным, а модель не отражает целевую аудиторию бренда. С новым функционалом продавцы смогут значительно повысить качество контента своих товаров, делая их более привлекательными для клиентов.

Чтобы воспользоваться новыми инструментами, продавцу достаточно зайти на страницу редактирования карточки, загрузить фотографию с одеждой на модели в «Виртуальную фотостудию» и выбрать параметры генерации. Искусственный интеллект подберет подходящий фон и ИИ-модель с желаемым типажом внешности, а также учтет особенности изделия — цвет, крой и фактуру ткани одежды. Генерация изображения занимает в среднем от трех минут.

Таким образом, сервис помогает продавцам платформы значительно ускорить запуск новых товаров в продажу, сокращая затраты на организацию съемок и адаптируя изображения под стилистику бренда.

Новый функционал уже доступен в тестовом формате для части продавцов и в скором времени расширится на всех партнеров с подпиской «Джем».

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