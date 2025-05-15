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Жители Москвы оплачивают услуги ЖКХ в разделе «Дом» в «Сбербанк Онлайн»

В столице за первые три месяца 2025 г. через раздел «Дом» в «Сбербанк Онлайн» было оплачено свыше 1 млн счетов за услуги ЖКХ. Число жителей Москвы, регулярно пользующихся данным сервисом, выросло в первом квартале 2025 г. на 6%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «В разделе «Дом» в «Сбербанк Онлайн» можно удобно и своевременно оплатить ЖКУ по адресу – без указания лицевых счетов и необходимости вручную вводить данные из квитанций или сканировать QR-коды. Это не только экономит время, но и снижает риск ошибок. Оплачивать коммунальные услуги таким способом можно сразу по нескольким адресам, например, за квартиру или дом своих родителей».

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти в приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать раздел «Платежи», вкладку «Дом». На вкладке будет отображаться список доступных для оплаты услуг ЖКХ от поставщиков, которые можно оплатить по отдельности или все сразу в один клик.

Владельцы смартфонов на базе Android с помощью сервиса «Дом» могут не только оплачивать коммунальные услуги, но и пользоваться всем его функционалом: просматривать состояние ипотечного кредита, узнавать стоимость недвижимости, оформлять страховки, консультироваться с юристами и организовывать переезд.

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