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2ГИС обновил приложение для Huawei Watch

2ГИС обновил приложение для умных часов Huawei. На новых моделях смарт-часов появился полноценный городской навигатор2ГИС Компаньон»: приложение позволяет построить маршрут в телефоне и смотреть за ним прямо на запястье. Работает просто: маршрут строится в приложении 2ГИС на смартфоне, а часы автоматически подключаются и начинают показывать путь. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Маршруты

В 2ГИС на Huawei Watch доступна пошаговая навигация. При первом маневре часы подают вибросигнал, а при поднятии запястья приложение автоматически показывает текущий шаг маршрута. Если пользователь идет пешком — на экране появится карта, если едет на общественном транспорте — подробные текстовые указания с пересадками.

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2ГИС
2ГИС обновил приложение для Huawei Watch

Подсказки, которые не пропустишь

Каждый поворот, выход или пересадка сопровождаются легкой вибрацией — так просто не пропустить нужное действие. А сегменты маршрута можно прокручивать с помощью жестов: удобно, даже если руки заняты кофе или поводком для собаки. На часах доступна карта с текущим местоположением — для пешеходных маршрутов и текстовая пошаговая навигация — для маршрутов на транспорте. Все как в приложении 2ГИС на смартфоне, но компактно и на запястье.

Чтобы начать пользоваться 2ГИС Компаньон на смартфонах Android и EMUI, достаточно установить 2ГИС на смарт-часы с помощью «Huawei Здоровье» и обновить часы до последней версии. Приложение уже доступно на новых моделях Huawei Watch 5, которые доступны в России к предзаказу с 15 мая 2025 г.

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