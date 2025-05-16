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«МегаФон» ускорил мобильный интернет для подмосковных дачников

Мобильный интернет с максимальной скоростью до 195 Мбит/с стал доступен в десятках коттеджных посёлков, деревень и СНТ по всему Подмосковью. Это стало возможным после модернизации телеком-инфраструктуры, которую провели инженеры «МегаФона». Скоростная сеть появилась как в селе Негомож под Коломной, упомянутом в летописях XVI века, так и в новых СНТ в Раменском и Истринском округах.

Работы затронули населённые пункты 14 городских округов, включая Сергиев Посад, Красногорск, Ленинский, Дмитров, Егорьевск, Пушкино и другие. Возможности новых и модернизированных базовых станций позволяют скачивать и просматривать фильмы в высоком качестве, общаться по видеосвязи, проводить онлайн-конференции и управлять множеством умных устройств, которые становятся все более популярными в загородных домах.

Инженеры также внедрили дополнительные технологии: MIMO 2×2 способна передавать данные одновременно по двум каналам, а VoLTE позволяет абонентам одновременно совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом без потери скорости и качества звонка. Кроме того, запуск на базовых станциях нескольких частотных диапазонов (от высокочастотных для больших населенных пунктов до низкочастотных для проселочных дорог) позволил увеличить покрытие и стабилизировать сигнал даже при высокой нагрузке.

«Летом дачные поселки становятся для москвичей и жителей Подмосковья вторым домом. Сотни тысяч человек предпочитают жить за городом до самой осени, иногда оставаясь и на зиму. Многие из них продолжают работать и учиться онлайн, поэтому нам было важно подготовить сеть к повышенной нагрузке и обеспечить абонентов бесперебойным сигналом и высокоскоростным мобильным интернетом не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах области», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Масштабная модернизация сети к летнему сезону проходила в 36 регионах России, что позволило увеличить скорость передачи данных на 20%. В дополнение к дачным локациям улучшения коснулись и популярных туристических маршрутов: от побережья Байкала до трассы «Чегет» на Кавказе.

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