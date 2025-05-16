На Беллинсгаузене работает самая гостеприимная базовая станция, запущенная МТС

МТС проанализировала роуминговые услуги на своей сети в 2024 г. и определила, что самая популярная среди иностранных абонентов базовая станция России работает в Антарктиде. На российской полярной станции Беллинсгаузен в сети МТС гостевых абонентов из 79 стран было больше, чем собственных абонентов в сотни раз, а общая доля дата-трафика роумеров превышала 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС — единственная российская телеком-компания, развернувшая собственную сеть мобильной связи на шестом континенте. МТС обеспечивает услугами голосовой связи, SMS и передачи данных пять российских круглогодичных полярных станций: Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный и Восток. На двух последних петербургские инженеры МТС вместе с коллегами из Коми и Новосибирска запустили базовую станцию в начале этого года.

Компания анализировала роуминговые данные за 2024 г. на трех российских станциях: Беллинсгаузен, Новолазаревская и Прогресс. На антарктических станциях ярко выражена сезонная активность абонентов в роуминге: лето в южном полушарии длится с ноября по март.

В феврале 2024 г. специалисты МТС построили сеть на Беллинсгаузене. За 11 месяцев после запуска базовая станция МТС превратилась в настоящую «мекку» для полярников и туристов из других стран: за 2024 г. в сети МТС на полярной базе было зарегистрировано 7556 абонентов от 171 оператора из 79 стран. Самыми популярными сервисами у иностранных абонентов стали SMS и передача данных. В 2024 г. доля роумингового трафика данных на станции составила 42,6%, голосового трафика — 5,6% и связь на станции Беллинсгаузен.

Весь год роуминговых абонентов на станции Беллинсгаузен было больше, чем собственных. При этом в «летний» сезон количество гостей увеличивалось до более чем сотни раз и превышало число абонентов МТС на порядки — от 50-70 раз в феврале-апреле 2024 г. до 230-240 раз ноябре-декабре 2024 г. В самый пик в декабре 2024 г. сети МТС на станции было зарегистрировано почти 3700 гостевых абонентов. Лидерами по числу абонентов и объему потребленных услуг были операторы China Mobile (Китай), T-Mobile USA Inc. (США), Smart Philippines (Филиппины); по длительности разговоров — Telefonica Moviles Chile S.A. (Чили), по объему трафика данных — T-Mobile USA Inc.

«Развитие сети в Антарктиде — амбициозная задача, требующая большой подготовки, слаженной работы, глубокой эспертизы и затрат. Но этот удивительный регион имеет огромное значение для исследователей со всего мира: на шестом континенте работают специалисты, изучающие климатические изменения, биологическое разнообразие и геологические процессы. Петербургские инженеры МТС вместе с коллегами из других регионов обеспечили связью сразу пять круглогодично действующих российских полярных станций: Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный и Восток. На каждой из них доступен голосовой сигнал и передача данных, чтобы полярники, исследователи, могли оставаться на связи с коллегами и родными на «большой земле», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС с 2020 г. при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) развивает телеком-сеть в Антарктиде. На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен. На Беллинсгаузене и Прогрессе также развернута сеть NB-IoT.