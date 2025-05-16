CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon сменит тариф для новых пунктов выдачи на лето

Ozon объявил о запуске специального повышенного тарифа для новых точек выдачи заказов (ПВЗ), которые откроются в период с 16 мая по 31 августа 2025 г. В рамках предложения новые ПВЗ получат тариф в размере 10% на три месяца работы. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Условие простое: открыть ПВЗ в указанный период в специально отмеченных на карте маркетплейса локациях — и с 1 июля 2025 г. получать повышенные выплаты за выдачу товаров. Повышение вознаграждения действует для тарифа «Максимум бренда» по всей России. Продолжительность акции — три месяца с даты начала действия тарифа, что обеспечивает поддержку в течение всего летнего периода.

Никита Шурпа, директор по развитию последней мили Ozon:«Поддержка партнеров на старте — ключ к росту и развитию всей онлайн-торговли в России. По нашим данным, шесть из десяти россиян хотели бы попробовать открыть свое дело, но не всегда понятно, с чего начать. Именно поэтому мы стремимся создавать простые и понятные условия для наших партнеров, и сейчас удвоили для них вознаграждение за выдачу заказов на старте работы каждой точки. Так будет проще сделать первый шаг и добиться успеха в бизнесе».

Смена тарифа действует в рамках стандартных условий оферты и предназначена для стимулирования открытия новых ПВЗ и повышения рентабельности этого сегмента малого и среднего бизнеса по всей стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Сети 5G больше не нужны. Китай запускает сотовую связь нового поколения в 10 раз быстрее. И это не 6G

Служба поддержка криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов

США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются

Мошенники атакуют россиян по новой схеме. Используется самозапрет на кредиты

Рунет пережил сбой. Пострадали крупные банки и сервисы

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153