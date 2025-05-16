Ozon сменит тариф для новых пунктов выдачи на лето

Ozon объявил о запуске специального повышенного тарифа для новых точек выдачи заказов (ПВЗ), которые откроются в период с 16 мая по 31 августа 2025 г. В рамках предложения новые ПВЗ получат тариф в размере 10% на три месяца работы. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Условие простое: открыть ПВЗ в указанный период в специально отмеченных на карте маркетплейса локациях — и с 1 июля 2025 г. получать повышенные выплаты за выдачу товаров. Повышение вознаграждения действует для тарифа «Максимум бренда» по всей России. Продолжительность акции — три месяца с даты начала действия тарифа, что обеспечивает поддержку в течение всего летнего периода.

Никита Шурпа, директор по развитию последней мили Ozon:«Поддержка партнеров на старте — ключ к росту и развитию всей онлайн-торговли в России. По нашим данным, шесть из десяти россиян хотели бы попробовать открыть свое дело, но не всегда понятно, с чего начать. Именно поэтому мы стремимся создавать простые и понятные условия для наших партнеров, и сейчас удвоили для них вознаграждение за выдачу заказов на старте работы каждой точки. Так будет проще сделать первый шаг и добиться успеха в бизнесе».

Смена тарифа действует в рамках стандартных условий оферты и предназначена для стимулирования открытия новых ПВЗ и повышения рентабельности этого сегмента малого и среднего бизнеса по всей стране.