Пользователи Wildberries перевели более 33 млн руб. чаевых курьерам и менеджерам ПВЗ

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) подвела первые итоги работы сервиса «Чаевые», запущенного в пилотном формате в конце января 2025 г. С момента его запуска покупатели Wildberries перевели менеджерам пунктов выдачи и курьерам более 33 млн рублей в качестве благодарности за качественное обслуживание. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Согласно первым результатам сервиса, пользователи чаще всего предпочитают переводить суммы в размере от 100 до 500 руб. А максимальные переводы достигали 3000 руб. и выше.

Чаще всего чаевые переводили в таких регионах, как: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Астраханская область, Белгородская область, Калужская область, Мурманская область, Челябинская область, Красноярский край, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край.

По результатам последнего исследования, проведенного Центром исследований РВБ, более 90% опрошенных владельцев и менеджеров ПВЗ знают о возможности перевода безналичных чаевых через приложение Wildberries. При этом, несмотря на то что сервис еще молодой и находится на стадии тестирования, свыше 70% менеджеров, участвовавших в исследовании, отметили, что уже пользуются функционалом в своей работе.

По данным компании, для большинства клиентов чаевые — это, прежде всего, способ выражения благодарности: 41% респондентов отмечают, что оставляют их, если довольны сервисом, а для 38% опрошенных важна вежливость и доброжелательность. Более 60% пользователей, привыкших оставлять чаевые, готовы делать это безналичным способом и в сумме более 300 руб.

В течение тестового периода Wildberries постепенно расширял доступ к сервису — и на данный момент он доступен всем российским пользователям платформы. Чаевые переводятся напрямую на «WB Кошелек» менеджера или курьера, откуда их можно вывести на банковский счет. Для этого получателям чаевых достаточно открыть «WB Кошелек» в основном приложении Wildberries и повысить его до уровня «Стандартный».

Создание сервиса стало ответом на запрос самих пользователей: они часто просили разработать функционал для поощрения персонала, которые помогают с получением заказов маркетплейса. Чаевые можно оставить прямо в приложении Wildberries, в течение недели после получения заказа. Сделать это можно в два клика — в том же окне, где выставляется оценка за доставку или обслуживание.