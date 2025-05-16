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«Ростелеком» расширяет доступность VoLTE в российских регионах

Абоненты «Ростелекома» в Алтайском крае, Мурманской и Ростовской областях, республиках Тыва и Хакасия, получили доступ к услуге Voice over LTE (VoLTE) — передаче голоса в HD (HD Voice) и мгновенному дозвону в сети 4G. Теперь клиенты компании могут одновременно разговаривать по телефону, пользоваться мессенджерами и интернетом без потери качества. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Впервые возможность воспользоваться услугой Voice over LTE появилась у абонентов «Ростелекома» в ряде регионов в марте 2025 г. По данным компании, сегодня лидерами по использованию VoLTE являются Воронежская, Новосибирская, Омская, Томская и Челябинская области. В этих регионах доля пользователей с VoLTE превышает 60% от общей базы «Ростелекома».

В части регионов сервис VoLTE для абонентов пакетных предложений «Ростелекома» реализован с применением решений российского разработчика «НТЦ Протей», который более 20 лет занимается разработкой и производством программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций. В Екатеринбурге, Кургане, Томске, Улан-Уде и Ханты-Мансийском автономном округе услуга была введена с использованием отечественных технологий. Это не только обеспечивает высокий уровень сервиса, но и поддерживает развитие российских технологий.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Мы расширяем доступность технологии VoLTE в разных регионах страны. Наши клиенты уже оценили возможность моментального дозвона до своих адресатов — популярность подключения по VoLTE растет вместе со спросом на высокое качество цифровых услуг, которое наша компания обеспечивает в федеральном масштабе. Абоненты “Ростелекома” высоко ценят удобство и технологичность решений для коммуникаций, а также возможность сэкономить за счет подключения пакетного предложения».

Технологию VoLTE поддерживают большинство современных мобильных устройств. Для ее активации на устройствах iOS необходимо выбрать в настройках раздел «Сотовая связь», затем перейти в параметры «Голос и данные» и включить VoLTE. На устройствах Android в разделе «Настройки» перейти в подключения мобильных сетей и выбрать «Вызовы VoLTE».

Звонок по VoLTE тарифицируется как обычный голосовой звонок. Включенный пакет мобильного интернета при этом не расходуется.

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