Сбербанк: люди старше 65 лет стали активнее использовать банковские сервисы и бесконтактную оплату

За последний год на Северо-Западе количество клиентов Сбербанка старше 65 лет, активно использующих банковские сервисы, увеличилось на 3,4%. Согласно аналитике банка, люди старшего поколения переходят на бесконтактные методы оплаты. С февраля 2024 г. их доля среди пользователей сервиса «Оплата улыбкой» возросла с 1,1% до 4,3% по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наличие банковской карты для пенсионных выплат открывает ряд возможностей. Люди, которые получают пенсию на карту, защищают свои средства от потери или кражи: в отличие от наличных, пластик можно быстро заблокировать. Деньги на карте также могут приносить дополнительный доход — например, на накопительном счета или вкладе c повышенной ставкой. Кроме того, обслуживание «СберКарты» для получателей пенсии бесплатно, а за покупки начисляются бонусы, которые можно тратить у партнеров Сбербанка.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Статистика демонстрирует, что люди старшего поколения активно осваивают современные сервисы, понимая их преимущества. Мобильное приложение "СберБанк Онлайн" помогает им следить за своими финансами — проверять поступления и траты, отправлять средства родным и друзьям, платить за коммунальные услуги. Это быстро, комфортно и, главное, безопасно. При этом мы всегда напоминаем всем клиентам, а людям старшего поколения особенно, — соблюдайте основные правила безопасности. Будьте бдительны, не сообщайте никому свои персональные данные и пароли, а также игнорируйте телефонные звонки с подозрительных номеров. Подробнее о кибербезопасности и финансовой грамотности можно узнать на порталах "Сбера" "Кибрарий" и "Активный возраст"».