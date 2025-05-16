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В «Авито Доставке» появился самовывоз с онлайн-оплатой

«Авито Доставка» в тестовом режиме запустила самовывоз с онлайн-оплатой. Это позволит защитить на всех этапах даже сделки по передаче товаров «из рук в руки», когда покупатель лично встречается с продавцом, и внедрить привычные способы оплаты банковскими картами с обеспечением безопасности средств. В пилотном режиме самовывоз доступен для заказов у 70 тыс. продавцов по всей территории России. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

«Авито Доставка» обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон.

Самовывоз с онлайн-оплатой в «Авито Доставке» поможет безопасно совершать сделки по передаче товара напрямую от продавца покупателю. Опция позволяет приобретать самовывозом товар без оформления доставки через логистические службы, защищает сделку и дает возможность оплатить заказ привычными способами: картой онлайн, через систему быстрых платежей, кредитной картой. Отдельным преимуществом самовывоз в «Авито Доставке» станет для крупногабаритных товаров, которые не всегда можно отправить через логистического партнера «Авито».

Что это значит для пользователей

У покупателей и продавцов добавится еще одна опция для выбора способа получения товара внутри «Авито Доставки». Теперь пользователи «Авито» при оформлении доставки смогут выбрать самовывоз, на первом этапе — только для заказов у части продавцов, попавших в пилот. По прибытии на адрес самовывоза, покупателю достаточно будет назвать продавцу номер заказа с «Авито» для получения товара. Если пользователя устраивает товар, то ему нужно будет сказать код подтверждения сделки из личного кабинета «Авито». После того, как продавец введет его в приложении, он сможет получить оплату за сделку.

«На «Авито» ежемесячно взаимодействуют более 70 млн пользователей. Очень многие продавцы и покупатели предпочитают совершать сделки именно через «Авито Доставку» — ведь она предлагает не только удобный и быстрый способ отправки товара, но и гарантирует безопасность обеих сторон на всех этапах взаимодействия. Число заказов в «Авито Доставке» стабильно растет: в 2024 г. их количество увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы запустили опцию самовывоза. Помимо уже ставшего привычным и удобным для многих клиентов пользовательского пути, мы предлагаем защиту сделки на всех ее этапах, оплату удобными способами и даже возможность совершить транзакцию с помощью кредитной карты. Мы уверены, что эта инициатива поможет сделать Авито еще удобнее как для продавцов, так и для покупателей», — сказала Мария Осипова, директор по транзакционным продуктам вертикали «Авито Товары».

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