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В «Яндекс Метро» появились исторические схемы метрополитена Москвы

В честь юбилея московского метрополитена в приложении «Яндекс Метро» появились его исторические схемы — образца 1935, 1965 и 1995 гг. А узнать, когда была открыта каждая станция, можно на схеме «Москва номерная». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

На исторических схемах сохранены названия станций тех лет. Между ними можно построить маршруты, узнать график их работы а также время в пути по маршруту. Если станция была закрыта, на схеме это тоже будет отражено. Так, при клике на кнопку «Показать выходы» со станции «Охотный ряд» в 1935 г. можно увидеть, что они вели москвичей того времени к площади Свердлова (а не Театральной). А станция «Ленинские горы» (сейчас — «Воробьевы горы») в 1995 г. была закрыта на реконструкцию, вместо нее москвичам предлагали использовать троллейбус 28.

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Яндекс Карты
В «Яндекс Метро» появились исторические схемы метрополитена Москвы

Схема «Москва номерная» — это актуальная на сегодняшний день схема московского метро, на которой отмечен год открытия станций. Нужную станцию можно найти в поиске, а при клике на год откроется ее карточка. Актуальный год открытия указан не только для метро, но и для железнодорожных станций МЦК и МЦД — некоторые из них открылись еще в 19 веке.

Чтобы включить исторические схемы в «Яндекс Метро», нужно перейти в список городов и выбрать Москву с указанием нужного года. Например «Москва-1935».

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