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​Финтехсервис для денежных переводов SalamPay встроил ИИ Smart Engines для регистрации новых пользователей

Сервис для денежных переводов SalamPay внедрил технологии искусственного интеллекта для распознавания паспортов граждан России и других стран СНГ. Решение Smart ID Engine российского разработчика Smart Engines позволило ускорить и упростить процедуру регистрации новых пользователей. Новая функциональность работает на базе авторских сверхкомпактных 4,6-битных нейросетей и доступна в мобильном приложении SalamPay для iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

SalamPay – платежный сервис, предоставляющий возможность перевода средств в страны СНГ по выгодному курсу без комиссии, а также предлагающий дополнительные услуги: покупку авиабилетов и доступ к музыкальному контенту. На сегодняшний день сервисом активно пользуется более 1,5 млн человек.

«При выборе системы распознавания документов мы ориентировались на два важных фактора. Во-первых, ИИ должен на высоком уровне распознавать не только паспорт РФ, но и документы граждан стран СНГ. И, во-вторых, решение должно работать on-premise даже на бюджетном мобильном телефоне. Продукты Smart Engines отвечают этим критериям, позволяя реализовать в приложении лучшие практики клиентского сервиса за счет отказа от ручного ввода данных на смартфонах», – сказал генеральный директор SalamPay Тимур Манташев.

Программное решение на базе ИИ Smart ID Engine распознает документы граждан России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана менее чем за секунду. После этого данные документов автоматически переносятся в форму регистрации в установленном приложении SalamPay, и пользователь получает доступ к услугам сервиса.

Скорость распознавания обеспечивается авторской разработкой – сверхлегкими 4,6-битными нейросетями, которые работают на 40% быстрее классических 8-битных. Качество распознавания обеспечивается новой нейросетевой архитектурой «Да Винчи». Она способна находить и распознавать документ, расположенный как угодно: под углом, вверх ногами или даже отраженный зеркально, а также определять его точную геометрию.

Все вычисления выполняются на клиентском устройстве, а изображения не передаются третьим лицам или сторонним сервисам. Решение поставляется в виде SDK с API для смартфонов, десктопов и серверов и легко интегрируется в любую ИТ-инфраструктуру.

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