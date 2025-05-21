CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Кингисеппе

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для арендаторов и посетителей торгового центра «Вернисаж» в Кингисеппе. Теперь скорость интернета внутри здания может достигать 70 Мбит/с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в складских помещениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Стабильное соединение позволяет покупателям в любую минуту отправить через мессенджеры фото и видео понравившихся вещей, изучить расписание кинотеатра и трейлеры заинтересовавших фильмов, без проблем оплатить покупки по СБП и вызвать по приложению такси. Только за апрель абоненты «МегаФона» прокачали здесь 10,8 ТБ интернет‑данных, что на 45% больше, чем израсходовали абоненты в соседнем Левобережном микрорайоне города.

Новое телеком-оборудование установлено как внутри молла, так и снаружи и работает в низко- и среднечастотном диапазоне, что дает оптимальное распространение сигнала, лучшее проникновение и скорость интернета до 70 Мбит/c.

«"Вернисаж" один из самых популярных комплексов Кингисеппа. Мы стремимся обеспечить безупречное качество связи даже в условиях высокой нагрузки, поэтому модернизация сети в торговом центре стала приоритетом. За счет внедрения современных технологий и оптимизации инфраструктуры мы повысили пропускную способность сети, гарантируя стабильный сигнал для клиентов и арендаторов. Это позволяет не только улучшить пользовательский опыт, но и поддерживать бизнес-процессы, требующие быстрого и надежного подключения», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.

По данным аналитиков оператора, рост интернет-трафика в торговом центре начинается в пятницу и достигает своих максимальных значений в субботу. Меньше всего передачей данных посетители пользуются в среду. Наиболее «общительным» днем по итогам апреля 2025 г стало воскресенье.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

Российский разработчик ПО для физтеха привлек почти миллиард

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153