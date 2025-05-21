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«МегаФон» провел интернет в тульскую усадьбу Давыдовых

«МегаФон» расширил покрытие 4G в Тульской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Оператор обеспечил высокоскоростным интернетом и мобильной связью четвертого поколения девять деревень и сел с населением почти 2500 человек, в том числе усадьбу Давыдовых в Аксиньино — объект культурного наследия федерального значения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь местным жителям и многочисленным туристам, которые посещают живописные места Тульской области, доступны современные цифровые сервисы и звонки по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. С помощью технологии VoLTE можно одновременно звонить и пользоваться интернетом: речь при этом звучит четче и ярче.

«Мы наблюдаем постоянный рост трафика, в особенности — в малых населенных пунктах. Летом нагрузки на сеть в селах и деревнях возрастают: к сельчанам присоединяются туристы и те, кто работает на удаленке. В целом в регионе за год интернет-трафик увеличился на 28%», — сказал директор «МегаФона» в Тульской области Александр Шиленков.

Весной 2025 г. «МегаФон» обеспечил скоростным интернетом одну из ярких достопримечательностей региона — усадебный комплекс в Аксиньино. Он был возведен на рубеже ХVIII-XIX веков и принадлежал семейству Давыдовых, среди которых — герои Отечественной войны 1812 г., Бородинской битвы и битвы под Аустерлицем. До наших дней дошла значительная часть храмового комплекса, в том числе уникальный Спасский храм со скульптурой архангела Михаила на куполе и двухъярусная колокольня. В настоящее время разрабатывается проект их реставрации, а в будущем в Аксиньино планируют создать культурно-досуговый центр и музейный комплекс и открыть веломаршрут.

Сегодня посетить усадьбу Давыдовых может любой желающий. Автодорога до архитектурной жемчужины Тульской области проходит через Дьяконово: в апреле этим маршрутом чаще всего пользовались туристы из Москвы, Волгограда, Дагестана, Тамбова, Петербурга и Ленинградской области.

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