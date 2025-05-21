CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории крупнейшей московской усадьбы

За первые четыре месяца 2025 г. жители и гости столицы стали прогуливаться по территории московских усадеб на 26% чаще, а использование мобильного трафика увеличилось на 11%. Для того, чтобы посетители объектов культурного наследия могли делиться впечатлениями в режиме реального времени, пользоваться картами, мессенджерами и видеосервисами, «МегаФон» ускорил мобильный интернет в музее-усадьбе «Кузьминки» — одном из самых популярных исторических парков столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, задействовав в них сразу несколько диапазонов — от низкочастотных до высокочастотных. Низкочастотные лучше проникают в здания и обеспечивают стабильную голосовую связь, как внутри зданий на территории усадеб, так и снаружи. Среднечастотные и высокочастотные диапазоны (LTE-1800 и LTE-2100) обеспечивают равномерное покрытие по всей локации и стабильную скорость мобильного интернета.

На всей территории усадьбы теперь поддерживается технология VoLTE, благодаря которой можно звонить и одновременно использовать мобильный интернет без потери в качестве сигнала. Телеком-оборудование также оснащено технологией MIMO 4х4 — одновременная передача больших объемов данных по параллельным каналам связи помогает максимально эффективно использовать сеть и сохраняет качественное соединение даже в часы ее высокой нагрузки.

«Кузьминки — это не просто зеленая зона столицы, а место соединения истории, культуры и семейного досуга. Мы видим, как растет интерес москвичей и туристов к подобным маршрутам, и идем в ногу с этим трендом. Наши инженеры постарались сделать прогулки в этом историческом месте еще более комфортными, а мобильный интернет быстрым — теперь средняя скорость передачи данных в этой локации превышает 30 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Музей-усадьба «Кузьминки» — это архитектурный комплекс XVIII–XIX веков с живописными пейзажами, прудами и историческими постройками. В разное время им владели промышленник Григорий Строганов и князь Михаил Голицын. Сейчас это самая большая по числу объектов (более 20) усадьба на территории Москвы, однако немалая часть — новоделы. Территория усадьбы стала одним из основных мест в столице для прогулок, съемок фильмов и сериалов, выставок и фестивалей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

Российский разработчик ПО для физтеха привлек почти миллиард

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153