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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе на Кубани

Местные жители и отдыхающие теперь могут воспользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях в окрестностях города-курорта. Инженеры «МегаФона» завершили модернизацию существующей телекоммуникационной инфраструктуры в Горячем Ключе, после чего объем потребления интернета пользователями вырос в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Горячий Ключ славится своими минеральными источниками. Тысячи туристов приезжают сюда круглогодично, чтобы восстановить силы в санаториях, набрать целебной воды, пройтись по аллее тысячи сосен или подняться в горы. Оператор запустил дополнительное телеком-оборудование на въезде в город, в центре около озер Круглое и Длинное, в жилых массивах и близ территорий санаториев. Работы прошли и в пригороде: хуторах Молькин и Сорокин, поселке Первомайском, станице Саратовской. Уделили внимание и участку федеральной трассы М‑4 «Дон», проходящей вдоль города-курорта. Она связывает столицу края с Черноморским побережьем.

Построенная инфраструктура работает в средних и высоких диапазонах. Такое решение позволяет организовать покрытие сети на максимально возможной территории и одновременно с этим предоставить абонентам мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером 5 ГБ можно за две минуты.

«Мы продолжаем обеспечивать наших абонентов качественной связью и мобильным интернетом в любой точке Краснодарского края, который круглогодично принимает миллионы туристов. Как показывает наша big data, россияне на 35% стали чаще посещать город-курорт год к году. Наиболее часто в Горячий Ключ приезжают москвичи, петербуржцы, волгоградцы, нижегородцы и татарстанцы», — отметил директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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