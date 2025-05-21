CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в одном из самых качающих сел Черноземья

С начала 2025 г. в селе Каширское, где проживает более 4000 человек, трафик в глобальной сети вырос почти на треть. Его жители все активнее смотрят видео, общаются в мессенджерах и пользуются другими цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона» установили здесь новое телеком-оборудование, которое увеличило скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Такого уровня достаточно, чтобы обмениваться «тяжелыми» файлами и смотреть видеоконтент в высоком качестве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, которые обеспечивают максимальный радиус покрытия и повышенную скорость передачи данных. Его запуск позволит снизить нагрузку на действующие базовые станции, усилить качество связи и увеличить емкость сети.

Село Каширское находится в 40 км от Воронежа на реке Хворостань и является административным центром одноименного района. Рядом с населенным пунктом проходит федеральная автодорога М-4 («Дон»). Базовые станции оператора обеспечивают связь как для жителей села, так и для водителей и пассажиров, следующих по трассе.

«Развитие телеком-инфраструктуры в Воронежской области позволяет повысить качество жизни жителей региона. С помощью мобильного интернета становится проще получать госуслуги, заказывать товары и совершать платежи, получать образование или работать в дистанционном формате, – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин. – С запуском нового телеком-оборудования абонентам в селе Каширское стало комфортнее пользоваться услугами связи. Как показывает обезличенная аналитика, с начала года среднедневный трафик жителей поселения вырос на 26%, а продолжительность голосовых вызовов уже превышает 450 тыс. минут в месяц».

Жителям поселения также доступна технологии VoLTE, когда звонки совершаются через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

Российский разработчик ПО для физтеха привлек почти миллиард

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153