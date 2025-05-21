CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

«Рег.ру» выводит на рынок «Сайт под ключ» — старт серии простых решений для предпринимателей

Российский регистратор доменов и облачный хостинг-провайдер «Рег.ру» перезапускает линейку продуктов для малого бизнеса. Первым в линейке компания представляет готовое пакетное решение по созданию и продвижению сайта, призванное решить ключевые проблемы предпринимателей: высокую стоимость разработки (от 50 тыс. руб. за базовый сайт в веб-студиях) и сложности самостоятельного создания сайтов на конструкторах. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

С продуктом «Сайт под ключ» начинающие предприниматели и владельцы небольших компаний, а также любые пользователи, развивающие собственное дело, смогут получить полностью готовый сайт менее чем за неделю. Специалисты «Рег.ру» проведут все необходимые работы: от подключения домена и SSL/TLS-сертификата до настройки и наполнения сайта контентом, вплоть до создания логотипа. К веб-ресурсу сразу будут подключены статистические и аналитические сервисы и подготовлены рекомендации для дальнейшего онлайн-продвижения. Сайт разрабатывается на собственной платформе «Рег.ру», поддерживает адаптивный дизайн и инструменты аналитики. Также предусмотрена возможность дальнейшего расширения функциональности и внесения изменений в веб-ресурсе. Для заказа пользователю нужно будет только заполнить простую онлайн-форму.

«Мы создали продукт, который занимает промежуточное положение между дорогостоящими агентскими услугами и сложными платформами для самостоятельной верстки. Мы не нацелены конкурировать с агентствами и частными разработчиками сайтов, а, наоборот, заинтересованы занять собственную нишу. “Сайт под ключ” — это работающий инструмент для бизнеса с понятными условиями и гарантиями, как скорости, так и качества», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.ру».

В планах компании формирование целой линейки пакетных предложений для МСП, которые будут соответствовать различным целям клиента (старт и продвижение бизнеса, создание личного бренда, привлечение партнеров или сотрудников), и специфике конкретной отрасли (на первом этапе запланированы решения для цифровизации малого бизнеса в индустрии красоты, электронной торговле и сфере услуг).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

Российский разработчик ПО для физтеха привлек почти миллиард

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153