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Самые малочисленные деревни Омской области получили связь «МегаФона»

В Омской области 37 поселений получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор развернул сеть четвертого поколения в малочисленных населенных пунктах в рамках государственного проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Часть поселений, вошедших в программу, находятся в труднодоступной местности, а количество жителей в них варьируется от 100 до 500 человек. Есть совсем небольшие, например, Песчанка Одесского района. В деревне с одной улицей Центральная проживает всего лишь 40 человек. Во многих населенных пунктах связь «МегаФона» появилась впервые.

Оператор завершил технические работы и теперь абоненты на комфортных скоростях смогут получать государственные и муниципальные услуги, пользоваться мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, передавать большой объем данных, общаться с родными и близкими не только в мессенджерах, но и по видеосвязи.

«Мы обеспечиваем жителей региона связью не только за счет собственной инфраструктуры, но и в партнерстве с другими операторами. Благодаря такому решению в апреле возможность пользоваться нашими услугами получили еще 17,5 тыс. человек. Работы проходили на территории 16 из 32 районов области. Конечно, развитие нашей сети происходит беспрерывно и на остальной территории региона. Замеры специалистов показали, что за последние месяцы скорость мобильного интернета в Кормиловском районе выросла на 58%, в Калачинском районе – на 5%, в Колосовском – на 29%», – сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

«Работа по улучшению качества связи для жителей области проводится по поручению главы региона Виталия Хоценко. Качественная сотовая связь и интернет должны быть доступны даже в отдаленных населенных пунктах», – сказал Максим Макаленко, первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области.

Востребованность услуг подтверждает статистика «МегаФона». За последний месяц жители населенных пунктов, учитывая их скромные размеры, успели сгенерировать большой объем трафика – почти 3 ТБ, что равноценно просмотру абонентами 750 кинофильмов в хорошем качестве.

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