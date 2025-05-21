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Skillbox запустил ИИ-помощника для сопровождения студентов

Образовательный холдинг Skillbox внедрил ИИ-помощника для студентов на курсах дополнительного профессионального образования. Новый инструмент помогает преподавателям в сопровождении учеников: автоматизирует ответы на типовые запросы, анализирует прогресс и предлагает дополнительные материалы.

ИИ-помощник встроен в платформу Skillbox и работает в связке с куратором. Он учитывает контекст обучения студента: какие модули пройдены, где возникают сложности и какие темы требуют повторения. Помощник анализирует не только индивидуальный прогресс пользователя, но и типовые ошибки на основе базы выполненных заданий, предлагая объяснения и подборку необходимых ресурсов. Также он выполняет навигационную функцию по образовательной программе: пользователь может задать вопрос и сразу получить нужный фрагмент курса, не перелистывая модули вручную. Решение разработано командой Skillbox и доступно студентам платформы.

«ИИ в обучении — рабочий инструмент, который помогает преподавателю быть гибче, быстрее реагировать на запросы студентов и глубже работать с мотивацией и прогрессом. Наша задача — выстраивать образовательную среду, где технологии усиливают роль преподавателя, делают обучение более адаптивным и результативным. По данным нашего внутреннего исследования: более 80% студентов положительно относятся к использованию ИИ в обучении, а 63% подчеркивают значимость сочетания ИИ с «живым» сопровождением», — отметил Сергей Попков, сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox.

Skillbox стал первой на рынке компанией, которая внедрила ИИ-помощника для преподавателей Школы английского языка. Инструмент помогает создавать персонализированные задания с учетом того, что уже прошел студент, и снижает рутинную нагрузку на преподавателей в полтора-два раза.

На базе накопленного опыта был разработан новый инструмент — ИИ-помощник для студентов. Он доступен на курсах дополнительного профессионального образования и уже показывает первые результаты: студенты, использующие инструмент, на 20% чаще фиксируют прогресс в обучении и на 10% быстрее выполняют домашние задания. В дальнейшем технология будет масштабироваться на другие направления холдинга.

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