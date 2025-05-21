CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK перезапустила платформу «Ответов Mail»

«Ответы Mail» расширились за пределы поиска ответов на вопросы. Сервис, уже используемый для получения советов по хобби и увлечениям, консультаций и обсуждения актуальных событий, обновился и дал пользователям новые инструменты для общения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сервис получил новую техническую архитектуру, ускоряющую взаимодействие с интерфейсом и внедрение новых функций, переработал дизайн и добавил улучшения в продукте, включая персонализированные ленты с рекомендательными технологиями.

Пользователям стали доступны три типа постов для публикации: «Мнение», «Знания» и «Истории».

«Мнения» используются для обсуждений и обмена опытом, «Знания» — для вопросов, имеющих однозначный ответ, а «Истории» — для публикации больших статей и описания личных впечатлений. К постам с полноценной текстовой разметкой пользователи могут прикреплять фото, видео и опросы.

Для публикации записей можно выбрать тематические пространства: пользователи могут подписываться на интересующие пространства или на других пользователей. Переработана система рейтинга пользователей: появилась карма — численный показатель, отражающий вклад каждого участника в развитие платформы.

«Поисковые сервисы и нейросети совершенствуются в точных ответах, но одновременно растет и востребованность обратной связи от реальных людей. Пользователи стремятся не только к правильным, но и к человечным «Ответам»: разнообразию мнений, живому опыту, поддержке и сопереживанию. Именно люди делают «Ответы» пространством для настоящего общения», — сказала Ольга Клочкова, руководитель «Ответов Mail».

Справочная информация: сервис запущен в августе 2006 г.; за всю историю задано 175 млн вопросов и опубликовано 1,2 млрд ответов; ежемесячная аудитория — 38,6 млн, ежедневная — 3,7 млн (Mediascope, январь 2025 г.); за 2024 г. среднемесячная аудитория выросла на 26%, ежедневная — на 38% (Mediascope).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

Российский разработчик ПО для физтеха привлек почти миллиард

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153