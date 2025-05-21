VK перезапустила платформу «Ответов Mail»

«Ответы Mail» расширились за пределы поиска ответов на вопросы. Сервис, уже используемый для получения советов по хобби и увлечениям, консультаций и обсуждения актуальных событий, обновился и дал пользователям новые инструменты для общения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сервис получил новую техническую архитектуру, ускоряющую взаимодействие с интерфейсом и внедрение новых функций, переработал дизайн и добавил улучшения в продукте, включая персонализированные ленты с рекомендательными технологиями.

Пользователям стали доступны три типа постов для публикации: «Мнение», «Знания» и «Истории».

«Мнения» используются для обсуждений и обмена опытом, «Знания» — для вопросов, имеющих однозначный ответ, а «Истории» — для публикации больших статей и описания личных впечатлений. К постам с полноценной текстовой разметкой пользователи могут прикреплять фото, видео и опросы.

Для публикации записей можно выбрать тематические пространства: пользователи могут подписываться на интересующие пространства или на других пользователей. Переработана система рейтинга пользователей: появилась карма — численный показатель, отражающий вклад каждого участника в развитие платформы.

«Поисковые сервисы и нейросети совершенствуются в точных ответах, но одновременно растет и востребованность обратной связи от реальных людей. Пользователи стремятся не только к правильным, но и к человечным «Ответам»: разнообразию мнений, живому опыту, поддержке и сопереживанию. Именно люди делают «Ответы» пространством для настоящего общения», — сказала Ольга Клочкова, руководитель «Ответов Mail».

Справочная информация: сервис запущен в августе 2006 г.; за всю историю задано 175 млн вопросов и опубликовано 1,2 млрд ответов; ежемесячная аудитория — 38,6 млн, ежедневная — 3,7 млн (Mediascope, январь 2025 г.); за 2024 г. среднемесячная аудитория выросла на 26%, ежедневная — на 38% (Mediascope).