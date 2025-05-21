Wildberries запустила услугу круглосуточной доставки фермерских продуктов от партнера

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) запустила в тестовом формате доставку органических продуктов и фермерской еды от онлайн-платформы EcoMarket.ru. На маркетплейсе органические продукты фуд-ритейлера уже могут заказать жители определенных районов Москвы и Московской области. Об этом CNews сообщили представители Wildberries

Тестирование будет проходить в несколько этапов. Во время первого из них к запуску подключится сервис продуктов от фермерских хозяйств SeasonMarket — отдельный проект онлайн-платформы EcoMarket.ru. А уже в ближайшем будущем на витрине Wildberries появится весь ассортимент EcoMarket.ru. В дальнейших планах онлайн-платформа рассмотрит вариант расширения географии услуги на другие регионы своего присутствия.

Сейчас на маркетплейсе представлены порядка 1,5 тыс. позиций EcoMarket.ru, а в скором времени расширятся до 23 тыс., включая весовую продукцию. В ассортимент входят натуральные продукты, выращенные и произведенные фермерскими хозяйствами и небольшими производствами; готовая домашняя еда; косметические средства; товары для дома и дачи и множество других категорий.

Заказать продукцию можно на сайте и в приложении Wildberries на iOS и Android. Пользователю достаточно найти нужные товары ритейлера на витрине маркетплейса, добавить в корзину — она формируется отдельно от корзины, наполненной товарами других продавцов Wildberries. На этапе оформления заказа можно выбрать удобные временные окна для их получения дома.

Данное партнерство предполагает взаимодействие по модели поставок «Витрина экспресс», при которой Wildberries выступает онлайн-витриной для товаров партнера. Хранение, сборка и доставка продуктов питания осуществляется силами ритейлера.

Курьерская служба EcoMarket.ru будет работать круглосуточно. Среднее время доставки фермерских продуктов будет зависеть от геолокации клиента и составит от 1 часа для жителей Москвы и от 2 часов — для Московской области.

В декабре 2024 г. Wildberries объявила о запуске доставки продуктов питания из магазинов ритейл-партнеров. Wildberries будет продолжать создавать проекты по направлению e-grocery с крупными ритейл-игроками, специализирующихся на сервисе по доставке еды и готовых блюд.