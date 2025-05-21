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«Яндекс Маркет» расширяет географию сервиса Ultima в регионы

Сервис «Ultima Яндекс Маркет» впервые запустился сразу в семи городах по всей стране. Теперь жители Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Тюмени и Челябинска могут заказать товары от ведущих брендов, не выходя из дома и с доставкой. В ассортименте Ultima — более 1 млн товаров в разных ценовых сегментах, включая новые коллекции известных брендов, многих из которых нет в России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ранее сервис был доступен только в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. «Маркет» расширяет географию работы Ultima в ответ на растущий спрос в fashion-сегменте по всей стране. Только за 2024 г. продажи одежды, обуви и аксессуаров в регионах выросли до 2,5 раз. Наиболее активно спрос растет в ценовых сегментах выше среднего и премиуме — динамика продаж таких товаров в регионах в 1,5 раза опережает темпы роста базового ассортимента. Чтобы удовлетворить растущий спрос, «Маркет» расширил ассортимент Ultima с момента запуска уже более чем в четыре раза.

Покупателям уже доступно более чем 700 брендов. Среди них популярные у пользователей бренды New Balance, Nike, Diesel, CP Company и др., включая растущие азиатские бренды Frizmworks, Anglan и Andersson Bell, а также российские — Гоша Рубчинский, Синий Всадник и др. Помимо одежды, обуви и аксессуаров, в Ultima представлены товары для дома, техника и бьюти-товары. Их отбором занимались стилисты, байеры и другие эксперты индустрии, а партнерами сервиса стали официальные дистрибьюторы, магазины и концепт-сторы.

Заказы Ultima можно получить в пункте выдачи заказов «Маркета» или с помощью доставки «по клику» в срок от 15 минут — курьер приедет в удобное для покупателя время. Если что-то не подошло, можно вызвать курьера и вернуть товары. Чтобы найти товары этих брендов, покупатель может перейти в раздел Ultima с главной страницы «Яндекс Маркета» или воспользоваться поиском: такие товары отмечены бейджем «U».

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