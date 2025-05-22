«Алиса» на YandexGPT 5 Lite стала доступна всем пользователям — на всех устройствах и в чате, даже без подписки «Про»

Всем пользователям «Алисы» стали доступны YandexGPT 5 Lite, облегчённая версия нейросети последнего поколения, а также режим поиска по нескольким источникам. Теперь даже те, кто не подключил опцию «Про», могут решать с помощью «Алисы» повседневные, профессиональные, учебные и другие задачи. ИИ-ассистент на YandexGPT 5 Lite доступен в чате и на всех умных устройствах. «Алиса» с опцией «Про» по-прежнему будет работать на YandexGPT 5 Pro — самой мощной нейросети «Яндекса».

Ответы «Алисы» в чате стали более ёмкими и точными. Она учитывает контекст диалога и генерирует более креативные идеи. Кроме того, и без опции «Про» ИИ-ассистент теперь способен решать математические и логические задачи. Метод слепого сравнения показал, что по точности, полноте и структурированности ответов «Алиса» на базе YandexGPT 5 Lite теперь превосходит в 89% случаев предыдущую версию ИИ-ассистента без опции «Про».

Качество ответов «Алисы» также улучшилось в «Яндекс Станциях» и «ТВ Станциях» — они стали точнее, содержательнее и эмпатичнее. Теперь «Алиса» ещё лучше развивает разговор, не теряя нить обсуждения. Чтобы ответы «Алисы» легче воспринимались, их адаптировали под устную и письменную речь: в устройствах ИИ-ассистент отвечает более лаконично, а в чате — более подробно. При этом в обоих случаях ответы точные, информативные и удобно структурированные.

Ещё в чате с «Алисой» появилась кнопка «Поиск» — она позволяет быстро получать ответы даже на сложные вопросы и не тратить время на изучение разных источников информации. Теперь это сделает «Алиса»: она проанализирует все доступные знания в интернете, выберет несколько самых подходящих источников информации и на их основе даст один ёмкий ответ. При этом ИИ-ассистент не станет ничего добавлять из знаний модели, а будет опираться только на источники, которые укажет в ответе. В формате диалога пользователь сможет задать «Алисе» уточняющие вопросы, чтобы лучше разобраться в интересующей теме.

Чтобы решать более сложные задачи с помощью «Алисы», пользователи могут подключить опцию «Про». Она открывает доступ к ИИ-ассистенту на YandexGPT 5 и его возможностям без ограничений: режиму рассуждений, работе с файлами в чате, обучению английскому языку, расширенным настройкам «Алисы», полезным функциям для детей и родителей, а также live-режиму, который позволяет показывать «Алисе» окружающие объекты через камеру смартфона, задавать про них вопросы и сразу получать ответы.