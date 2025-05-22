Бренды могут показывать медийную рекламу в «Авито Бизнес 360»

В «Авито Бизнес 360» — отдельном пространстве для малого и среднего бизнеса — появилась возможность показывать медийную рекламу. Бренды могут привлекать внимание аудитории и новых клиентов с помощью крупных баннеров, а пользователи — получать релевантные предложения от бизнеса за счет работы алгоритмов «Авито Рекламы». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В «Авито Бизнес 360» представлено более 100 тыс. поставщиков и 70 млн объявлений. Пространство закрывает полный спектр задач микро-, малого и среднего бизнеса от поиска закупки оборудования и расходников до поиска сотрудников и даже инвесторов.

В разделе можно показывать рекламу в нескольких форматах. Среди них баннер во всю высоту экрана на десктопе, а также статические креативы в мобильной версии сайта «Авито Бизнес 360». Размещать рекламу в данных форматах также можно и в других категориях «Авито», которые популярны среди B2B-аудитории площадки.

Рекламу видят пользователи «Авито Бизнес 360», для которых она релевантна. Для этого ML-модели «Авито» учитывают действия аудитории на площадке: просмотры товаров, историю покупок и др. Например, люди, которые искали оборудование для бизнеса, увидят рекламу банка об открытии счета для индивидуальных предпринимателей.

«Привлекать целевую и качественную B2B-аудиторию в рамках рекламной кампании — задача не из простых. Категория предпринимателей, у которых есть спрос на сервисы и инструменты для развития своего дела, отличается узкой специализацией. По этой причине дотянуться до этих пользователей сложнее и дороже. При этом мы видим системный спрос на B2B-аудиторию: только на «Авито» число кампаний с таргетингами на таких пользователей увеличилось более чем два раза год к году. Наша задача — сделать так, чтобы бренды легко находили потенциальных клиентов, даже из самых нишевых категорий, в контуре «Авито». По этой причине мы сфокусировались на расширении рекламного инвентаря внутри площадки, что особенно актуально в условиях его дефицита на рынке», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

«В «Авито Бизнес 360» представители бизнеса могут не только купить товары или заказать услуги, но и выбрать необходимого поставщика. В пространстве работают сервисы, которые помогают бизнесу решать свои задачи быстрее. Например, с помощью «Запроса коммерческих предложений» можно быстро провести мини-тендер и сравнить цены для выгодной покупки профессионального оборудования. За последние полгода 92,8% компаний МСП закупали товары и услуги, которые можно найти в «Авито Бизнес 360», поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время функционал оценят как активные пользователи «Авито» — представители малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее «Авито» как платформу для решения бизнес-задач», — сказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

Настроить кампанию в «Авито Бизнес 360» можно через заявку на сайте «Авито Рекламы».