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К сезону летней рыбалки МТС улучшила связь вдоль Оби в Югре

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети в поселках Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного» диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, любители рыбалки смогут иметь доступ к голосовой связи и мобильному интернету в популярных местах рыбной ловли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть обновили в селе Полноват Белоярского района и поселке Перегребное Октябрьского района, которые расположены на берегу Оби, самой протяженной реки в стране. Эти места привлекают тысячи туристов и рыбаков из Югры и других регионов, которые приезжают сюда за известной сибирской рыбой, царским деликатесом – сосьвинской селедкой. Рыба является уникальным гастрономическим брендом региона, а блюда из нее составляют традиционную кухню коренных народов Севера ханты и манси.

Местным и приезжим любителям рыбалки доступны навигационные системы, работа эхолотов и других специфических гаджетов, работающих на основе сетей передачи данных. Туристы, которые останавливаются в этих селах, могут в интернете изучать рыболовные приманки и техники, следить за прогнозом погоды, по видеосвязи делиться впечатлениями от своего улова, обмениваться опытом и советами с другими рыболовами в соцсетях. Модернизация сети МТС также позволит круглосуточно находиться на связи со службами спасения.

«Богатство Ханты-Мансийского автономного округа – не только северные красоты и этнокультура, но и многочисленные реки с рыбным промыслом. Большинство популярных мест для активного отдыха удалены от крупных городов, поэтому вопрос наличия качественной связи становится особо актуальным. Мы настроили работу LTE таким образом, чтобы любители рыболовного туризма чувствовали себя комфортно и безопасно, а в случае форс-мажора могли воспользоваться телефоном и обратиться за помощью. Уверен, что после снятия ежегодных весенний ограничений на ловлю рыбы пользователи оценят обновленную связь в полной мере», – сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Ранее МТС обновила сеть еще в четырех рыболовецких локациях Югры. Мобильный интернет улучшился в поселке городского типа Излучинск Нижневартовского района, поселке Междуреченский Кондинского района, селах Лемпино и Салым в Нефтеюганском районе.

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