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«Литрес» построил аналитическое хранилище данных в облаке Cloud.ru

Сервис лицензионных электронных и аудиокниг «Литрес» создал собственное аналитическое хранилище бизнес-данных в облаке Cloud.ru и сократил время обработки ряда «тяжелых» запросов при обращении к информации с нескольких минут до 5 секунд.

«Литрес» развивает корпоративную платформу данных, используя дата-инструменты Cloud.ru. Ежемесячная уникальная аудитория сервиса — более 11 млн человек, каталог книг превышает 1,5 млн экземпляров. С учетом кратного роста бизнеса и увеличения количества хранимой информации требовалась инфраструктура с возможностью гибкого масштабирования ресурсов по мере возрастания нагрузки. Благодаря облачному решению Cloud.ru «Литрес» развернул надежное и масштабируемое хранилище, ускорив обработку и анализ данных.

Управляемый сервис Cloud.ru для создания корпоративного хранилища данных позволил качественно улучшить процессы построения аналитики, консолидировать информацию из разных источников, систем и бизнес-процессов, сократить сроки подготовки отчетов и повысить точность получаемых результатов. Теперь аналитики «Литрес» могут объединять большие пользовательские данные с данными о продажах и работать в единой среде. При этом время на обработку, анализ запросов и формирование отчетности сократилось с нескольких дней до часов.

Анатолий Бибиков, директор по работе со стратегическими заказчиками провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, сказал: «Облачные сервисы Cloud.ru делают работу с большими данными проще и удобнее. Они помогают клиентам развивать data-driven подход и внедрять в бизнес лучшие практики принятия решений на основе данных. Использование инструментов Cloud.ru для big data лидеров рынка сервисов электронных и аудиокниг «Литрес» наглядно показывает, как можно эффективно и быстро решать масштабные аналитические задачи в облаке без большого штата IT-специалистов. Процесс миграции данных в Cloud.ru прошел быстро — всего за неделю мы получили готовое и функциональное облачное хранилище со всеми необходимыми инструментами на новой платформе. В будущем мы планируем расширять возможности корпоративного хранилища для задач финансовой аналитики и анализа бухгалтерских операций, оценки маркетинговых активностей, детализации пользовательских путей, оцифровке бизнес-процессов компании и сосредоточимся на дальнейшем повышении качества данных».

Сервис Cloud.ru помог «Литрес» организовать безопасное хранение данных и выстроить эффективный обмен информацией как внутри компании, так и с партнерами. Благодаря облачному решению повышена стабильность работы корпоративной платформы данных. Производительность обработки некоторых задач выросла в десятки раз. Обслуживание и поддержку инфраструктуры полностью выполняют специалисты провайдера, что минимизирует рутинные задачи в команде «Литрес».

Михаил Нетук, руководитель департамента аналитики группы компаний «Литрес», сказал: «Литрес» в своей стратегии уделяет большое внимание data-driven-подходу. Поэтому для нас важно сотрудничество с партнером, который обладает сильной экспертизой и широким портфелем сервисов для работы с данными. Ранее у нас уже был успешный опыт взаимодействия с Cloud.ru в проекте по созданию хранилища S3. Сейчас команда Cloud.ru также нам помогла подобрать оптимальное решение как с технической точки зрения, так и по стоимости. Архитектура проекта предусматривает интеграцию облачного хранилища с популярными инструментами для работы с данными: Debezium, Apache Kafka, Apache Airflow, а также с корпоративными ВI-системами «Литрес». Помимо этого, компания использует S3-хранилище на базе облака Сloud.ru для размещения служебных файлов, книг и других данных».

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