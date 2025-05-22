МТС обеспечила мобильным интернетом музей алтайского быта в селе Кулада

МТС развернула сеть LTE в поселке Кулада Республики Алтай. Быстрый мобильный интернет заработал на всей территории населенного пункта, включая местный музейный комплекс. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный интернет в поселке Кулада МТС включила по программе устранения цифрового неравенства. С появлением современных стандартов связи местные жители и отдыхающие могут мгновенно загружать фото и видео в соцсети, смотреть фильмы и обучающие курсы онлайн, обращаться за консультацией к врачам благодаря сервисам телемедицины, а также пользоваться порталом «Госуслуги».

На северной окраине села Кулада располагается музейный комплекс. Экспозиция состоит из двух частей — выставок, расположенных в здании музея, и площадки под открытым небом, где реконструированы алтайские национальные жилища аилы и размещены каменные изваяния тюркского времени.

«В здании краеведческого музея в селе Кулада можно увидеть редкие минералы и камни, деревянные творения природы, останки ископаемых животных. Отдельная экспозиция посвящена Башадарским курганам, которые находятся в 1,5 км от села. Все это привлекает туристов — как жителей Республики, так и гостей из других регионов. Сегодня сложно представить и повседневную жизнь, и отдых без возможности выйти в интернет, поэтому мы планомерно развиваем нашу сеть и включаем современные стандарты связи даже в небольших населенных пунктах», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.