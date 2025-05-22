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МТС подготовила сеть LTE для кировских новоселов

МТС сообщает об усилении сети на улице Потребкооперации в Кирове. Покрытие МТС улучшилось на территории строительства нового жилого комплекса «Слобода», где скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в активно застраиваемом микрорайоне на улице Потребкооперации. Сеть LTE развернулась на месте строящегося жилого комплекса «Слобода» и на территории ближайших новостроек в жилых комплексах «Слобода Курочкины» и Dom40. Также обновление сети МТС коснулось строительной площадки будущего второго корпуса общеобразовательной школы №32 по адресу ул. Слобода Курочкины, 24Б.

Благодаря проведенным техническим работам жители жилого комплекса смогут на комфортных скоростях смотреть фильмы и сериалы, а также использовать сервисы для онлайн-учебы, работы и покупок. А развитая инфраструктура МТС может помочь внедрить в ЖК технологии «умного дома»: видеонаблюдение, управление уличным освещением, сбор данных со счетчиков, отслеживание работы электросетей и контроль работы коммунальных служб.

«Каждый год мы наблюдаем увеличение трафика мобильного интернета в жилых районах. Киров активно строится и развивается, и в новые дома переезжают молодые семьи, являющиеся основными пользователями мобильного интернета. В связи с растущими потребностями мы постоянно расширяем нашу сеть, охватывая все новые микрорайоны. Таким образом стараемся удовлетворить не только запросы жителей, но и создать условия для внедрения современных цифровых сервисов в учреждениях, как, например, в строящейся школе на 1100 учащихся», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Ранее МТС обеспечила доступ к гигабитному домашнему интернету в лучшем жилом комплексе России «Булычев».

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