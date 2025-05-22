Новая комплексная услуга на портале госуслуг Подмосковья поможет оформить лесной участок в пользование

В Московской области запустили новую комплексную услугу. Теперь на одной странице регпортала можно оформить лесной участок в аренду без проведения аукциона, в постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья доступен широкий выбор комплексных услуг, которые отражают различные жизненные ситуации. Теперь для жителей региона появился новый комплекс услуг, благодаря которому можно на одной странице портала совершить все необходимые действия для получения лесного участка. Услугой могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Лесные участки можно получить, например, для ведения сельского хозяйства, заготовки древесины, организации охотничьего хозяйства, выращивания саженцев, осуществления научной и образовательной деятельности и т.д. в соответствии с видами разрешенного использования, которые предусмотрены Лесным планом субъекта России и лесохозяйственным регламентом. Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) такие участки не предоставляются.

Комплексная услуга «Предоставление лесных участков в пользование» доступна на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, в карточке услуги выбрать подходящий случай, указать категорию заявителя и заполнить электронную форму. При этом, например, лесной участок в постоянное (бессрочное) пользование могут получить муниципальные организации, а в безвозмездное – религиозные.

Если заявитель обращается за участком в аренду без аукциона, то ответ от ведомства поступит в течение 7 рабочих дней; в постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование – в течение 15 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.