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«Онланта» завершила проект по миграции и оптимизации цифровых ресурсов МТРК «Мир»

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») объявила об успешном завершении проекта по миграции и оптимизации веб-ресурсов МТРК «Мир». Специалисты «Онланты» решили задачи по объединению разрозненных сайтов филиалов и модернизации основного портала mir24.tv с помощью единой современной инфраструктурной платформы для управления контентом и повышения удобства пользователей.

Телерадиокомпания «Мир» столкнулась с необходимостью модернизации устаревшей инфраструктуры веб-ресурсов, включающих в себя множество сайтов филиалов и основной портал. Сложность обновления и поддержки разрозненных сайтов, невысокая скорость загрузки и неудобный поиск информации снижали вовлеченность пользователей и затрудняли работу с контентом.

Для решения этих задач «Онланта» предложила заказчику российскую инфраструктурную платформу на базе Kubernetes, которая включает в себя модули мониторинга, логирования, безопасности, возможность быстро настраивать автоматические CI/CD-пайплайны для разработки и релизов. МТРК «Мир» уже имела опыт работы с платформой, что ускорило миграцию и оптимизацию. Перевод цифровых ресурсов на новую инфраструктуру позволил создать единую платформу для всех сайтов компании. Она обеспечивает упрощенное управление контентом, быстрое масштабирование в зависимости от нагрузки, повышенную безопасность и стабильную работу интернет-портала mir24.tv. Переход на современные версии программных продуктов и использование специализированного сервиса доставки контента (CDN) значительно улучшили пользовательский опыт и доступность медиаконтента.

Алексей Тихонов, директор дирекции трансмедийных проектов МТРК «Мир», сказал: «Благодаря внедрению инфраструктурной платформы нам удалось запустить новый информационный портал mir24.tv с применением самых современных технологий. Мы стремились создать удобную и интуитивно понятную площадку для наших пользователей. Теперь сайт работает быстро и стабильно на всех устройствах – от персональных компьютеров до смартфонов. Мы довольны результатами проекта и сотрудничеством с «Онлантой».

Олег Коновалов, исполнительный директор компании «Онланта», сказал: «Рады, что смогли внести свой вклад в цифровую трансформацию МТРК «Мир», предоставив современное и надежное решение для веб-ресурсов телерадиокомпании. Этот проект демонстрирует, как грамотно подобранная инфраструктурная платформа способна не только решить задачи миграции, оптимизации и масштабирования, но также повысить эффективность работы и улучшить пользовательский опыт, тем самым способствуя достижению бизнес-целей заказчика».

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