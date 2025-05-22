«Поиск Яндекса» научился рассуждать и генерировать контент с помощью технологий «Алисы»

В «Поиске Яндекса» появился режим рассуждений, возможность генерировать контент и получать развернутые ответы с изображениями, видео и ссылками на источники. Теперь можно прямо в поисковой строке попросить нарисовать картинку или помочь разобраться в сложной теме. Новые функции появились благодаря внедрению в «Поиск» технологий «Алисы» — она унаследует и расширит возможности «Нейро». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новые ответы «Алисы»

Благодаря «Алисе» в «Поиске» теперь можно получить ответ на вопрос в новом формате. Он выглядит как небольшая хорошо структурированная статья — с подзаголовками, видео и иллюстрациями. Например, по запросу «какие бывают морские узлы» в результатах поиска появится описание их видов со схемами-инструкциями и ссылками на источники.

Режим рассуждений

Режим рассуждений полезен, когда нужно глубже погрузиться в тему — например, понять, сколько стоит постройка двухэтажного дома и что учесть при составлении сметы. В этом режиме «Алиса» тратит больше времени и ресурсов на анализ информации, задействует больше источников и может представить ответ в виде таблицы для сравнения данных или более удобного отображения информации. Пользователь может посмотреть, как она подходит к задаче и какие выводы делает. Чтобы перейти в новый режим, нужно кликнуть на кнопку «Рассуждать» под ответом «Алисы».

Генерация контента

Теперь пользователи могут прямо в «Поиске» генерировать тексты и изображения. «Поиск» с «Алисой» поможет придумать заголовок, слоган или поздравление, нарисовать картинку для слайда или презентации. Достаточно сформулировать задачу в поисковой строке: например, «Напиши пост про плюсы проживания в загородном доме».

Советы по выбору товара

«Алиса» в «Поиске» теперь помогает разобраться в том, как выбрать бытовую технику, электронику и товары для ремонта. Она расскажет, на что обратить внимание, перечислит основные характеристики товара и типовые ситуации использования. Чтобы получить рекомендации «Алисы», достаточно кликнуть на кнопку «Какие бывают» под поисковой строкой. Например, если пользователя интересует велотренажер, «Алиса» объяснит, какие бывают модели по типу конструкции, системе нагрузки и назначению.

«Поиск» с «Алисой Про»

Новые возможности «Поиска» с «Алисой» доступны всем пользователям. Чтобы все желающие могли бесплатно использовать режим рассуждений и генерации картинок, существуют ограничения по числу запросов. Это помогает дать максимально широкий доступ к нейросетевым технологиям. Подписчики опции «Алиса Про» могут включать режим рассуждений и генерировать изображения без ограничений. Также в рамках опции «Про» тексты генерирует самая мощная нейросеть «Яндекса» последнего поколения — YandexGPT 5 Pro.

«Алиса» в «Яндекс Браузере»

Ответы нейросетей будут доступны не только в «Поиске», но и на сторонних сайтах. Пользователи «Браузера» теперь могут задавать «Алисе» вопросы по открытой веб-странице. Она проанализирует текст на сайте и даст емкий ответ со ссылками на конкретные фрагменты. Например, можно найти в интернете статью про ипотеку и спросить «Алису», каковы условия льготной семейной ипотеки. Опция уже доступна в десктопном «Браузере» и скоро появится в мобильной версии.